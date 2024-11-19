Італія

І це не про когось з туринського Ювентуса.

Легендарний воротар туринського Ювентуса, Парми та збірної Італії Джанлуїджі Буффон відповів на питання щодо того, кого він вважає найкращим серед усіх своїх одноклубників.

Цікаво, що культовий італієць згадав не когось з періоду його кар'єри у рідній країні, а відзначив Неймара, з яким він разом був у Парі Сен-Жермен.

"Найкращий гравець, з яким я коли-небудь грав? Неймар. Як гравець і людина, яким він насправді є, він мав би виграти п’ять Золотих м’ячів", — цитує слова Буффона Corriere della Sera.

Нагадаємо, Неймар пропустив понад рік через тяжку травму хрестоподібної зв'язки, після чого повернувся, але вже в другому матчі за Аль-Хіляль отримав чергове пошкодження.