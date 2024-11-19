І це не про когось з туринського Ювентуса.
Джанлуїджі Буффон та Неймар, Getty Images
19 листопада 2024, 19:25
Легендарний воротар туринського Ювентуса, Парми та збірної Італії Джанлуїджі Буффон відповів на питання щодо того, кого він вважає найкращим серед усіх своїх одноклубників.
Цікаво, що культовий італієць згадав не когось з періоду його кар'єри у рідній країні, а відзначив Неймара, з яким він разом був у Парі Сен-Жермен.
"Найкращий гравець, з яким я коли-небудь грав? Неймар. Як гравець і людина, яким він насправді є, він мав би виграти п’ять Золотих м’ячів", — цитує слова Буффона Corriere della Sera.
Нагадаємо, Неймар пропустив понад рік через тяжку травму хрестоподібної зв'язки, після чого повернувся, але вже в другому матчі за Аль-Хіляль отримав чергове пошкодження.