Італія

Грузином цікавляться кілька європейських топ-клубів.

Лівий вінгер Хвіча Кварацхелія може залишити Наполі вже влітку 2025 року, передає видання La Gazzetta dello Sport.

Неаполітанці будуть готові до продажу 23-річного грузина, якщо той не оновить свою угоду з клубом у найближчі місяці. Зараз його контракт розраховано до кінця червня 2027 року.

За даними GdS, Наполі не стане покращувати свою пропозицію Хвічі (6 млн євро за сезон + бонуси). У разі відмови, гравець буде доступний на трансферному ринку вже наступного літа.

Повідомляється, що зараз Кварацхелія заробляє лише 1.5 млн євро на рік. Раніше щодо продовження контракту з ним висловився спортивний директор клубу Джованні Манна.

Нещодавно також повідомлялося, що ПСЖ відновив інтерес до грузина, тоді як Рубен Аморім хоче бачити його в Манчестер Юнайтед. Портал transfermarkt оцінює Хвічу у 80 млн євро.

Зараз на рахунку нападника п'ять голів і два асисти в 14 матчах за Наполі в усіх турнірах цього сезону.