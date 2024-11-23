Італія

Команда Сімоне Індзагі провела неймовірний перший тайм.

У матчі 13 туру італійської Серії А міланський Інтер у гостях розгромив Верону з рахунком 5:0. При цьому всі м'ячі "нерадзуррі" забили у першому таймі.

Рахунок у матчі було відкрито на 17 хвилині, коли результативним ударом відзначився Хоакін Корреа після передачі Маркуса Тюрама. Потім за п'ять хвилин сам Тюрам забив свій м'яч, а ще за три хвилини француз оформив дубль.

Через шість хвилин Стефан де Врей, який вийшов на заміну після травми Франческо Ачербі, забив четвертий м'яч у ворота господарів поля, а під кінець першого тайму суперника добив Янн Біссек.

У другому таймі команда Сімоне Індзагі помітно зменшила оберти, проте це не допомогло Вероні хоча б раз засмутити Янна Зоммера.

Після 13 турів Інтер забрався на перше місце в Серії А, набравши 28 очок, що на два більше, ніж у Наполі, але "неаполітанці" мають гру в запасі. У Верони 12 очок і 14 рядок.

Верона — Інтер 0:5

Голи: Корреа, 17 Тюрам, 22, 25 де Врей, 31 Біссек, 41

Верона: Монтіпо — Давідович (Сілва, 46), Маньяні, Данилюк — Чачуа, Сердар, Белаян, Брадарич (Гіларді, 46) — Харруї (Лазович, 46) — Москера (Сарр, 46), Тенгстедт (Суслов, 69).

Інтер: Зоммер — Біссек, Ачербі (де Врей, 15), Бастоні (Фраттезі, 62) — Дарміан, Барелла (Зелінські, 46), Асллані, Мхітарян, Аугусто (Б'юкенен, 74) — Корреа, Тюрам (Арнаутович, 62).

Попередження: Давідович, Белаян — Арнаутович.