Італія

Українець нещодавно підписав новий контракт з "вершковими".

Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може перейти до міланського Інтера. Про це повідомляє El Nacional.

За інформацією джерела, 25-річний голкіппер перебуває в трансферному шорт-листі міланського клубу, який шукає потенційну заміну для Яна Зоммера, якому в грудні виповниться 36 років.

При цьому зазначається, що Лунін у списку кандидатів не є пріоритетним варіантом для "нерадзуррі".

Для Інтера пріоритетною ціллю на позицію воротаря є голкіпер Реал Сосьєдад Алекс Реміро. Його підписання підтримує головний тренер чинного чемпіона Італії Сімоне Індзагі, який відзначає гру ногами та реакцію 29-річного іспанця.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал п'ять матчів, пропустив вісім голів, двічі відіграв "на нуль" та віддав одну результативну передачу.