Українець нещодавно підписав новий контракт з "вершковими".
Лунін, getty images
23 листопада 2024, 13:23
Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін може перейти до міланського Інтера. Про це повідомляє El Nacional.
За інформацією джерела, 25-річний голкіппер перебуває в трансферному шорт-листі міланського клубу, який шукає потенційну заміну для Яна Зоммера, якому в грудні виповниться 36 років.
При цьому зазначається, що Лунін у списку кандидатів не є пріоритетним варіантом для "нерадзуррі".
Для Інтера пріоритетною ціллю на позицію воротаря є голкіпер Реал Сосьєдад Алекс Реміро. Його підписання підтримує головний тренер чинного чемпіона Італії Сімоне Індзагі, який відзначає гру ногами та реакцію 29-річного іспанця.
Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал п'ять матчів, пропустив вісім голів, двічі відіграв "на нуль" та віддав одну результативну передачу.