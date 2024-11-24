Італія

Безгольова нічия в Мілані.

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека прокоментував нічию з Ювентусом (0:0) в рамках 13-го туру італійської Серії А. Цитує португальського фахівця сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Свист вболівальників? Це був найнудніший матч за весь час, що я обіймаю цю посаду. Після такого матчу свистіти нормально, тому що я не хочу приходити на стадіон і дивитися таку гру. Я розумію фанатів.

Я думаю, обидві команди підійшли до цього матчу, суворо дотримуючись тактики. Ми виявили занадто велику повагу до Ювентуса, це була гра без ризику.

Нелегко використовувати моменти проти цієї команди, а тими, що в нас були, ми не скористалися повною мірою. Моменти були, але нам не вистачало останнього пасу, в цьому і була проблема.

Давайте не будемо забувати, що ця команда забила 4 голи у ворота Інтера. Команда не хотіла ризикувати. У нас було не дуже багато моментів.

Скудетто? Це складно, але я продовжую вірити. Попереду ще багато матчів", — сказав Фонсека.

Наразі Мілан обіймає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії, відстаючи від лідируючих Аталанти та Інтера на дев'ять очок.