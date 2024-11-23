Італія

Відбувся центральний матч туру італійського чемпіонату, який не порадував голами.

У центральному матчі 13 туру італійської Серії А Мілан на своєму полі поділив очки з Ювентусом. Матч закінчився без забитих м'ячів із рахунком 0:0.

У першому таймі Ювентус лише раз зміг пробити у площину воріт "россонері", тоді як команда Пауло Фонсеки відповіла двома неточними пострілами. За володінням м'ячем фактично була рівність – 53:47 на користь "старої синьйори".

У другому таймі ситуація була аналогічна першому — один точний удар від Ювентуса і один від Мілана. При цьому туринці мали більший відсоток володіння м'ячем — 66:34.

Після 13 ігор Ювентус набрав 25 очок і посідає шосте місце в Серії А, а Мілан має 19 балів і шостий рядок, але після 12 матчів.

Мілан — Ювентус 0:0

Мілан: Меньян — Роял (Калабрія, 84), Габбія (Павлович, 84), Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса (Чуквезе, 84), Лофтус-Чік (Пулішич, 70), Леау — Мората.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Даніло, 90+1), Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз (Мбангула, 90+1), Копмейнерс, Консейсан (Веа, 80) — Маккенні (Фаджолі, 80).

Попередження: Леау, Роял, Фофана — Гатті, Локателлі.