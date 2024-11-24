Італія

Чергова нічия "зебр".

Головний тренер туринського Ювентуса Тіаго Мотта прокоментував безгольову нічию з Міланом (0:0) в матчі 13-го туру італійської Серії А. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Я задоволений роботою, яку ми виконали в обороні. Ми дозволяли супернику дуже мало, практично нічого.

Очевидно, що ми відносно мало створили в атаці, але ми потрапляли в ситуації, які могли б завершитися краще, якби Консейсау та Камб'язо краще використовували простір за лінією захисту суперника.

Я думаю, що це цінне очко, воно може дати відчуття стабільності. Я пишаюся хорошим виступом своїх гравців.

Задоволений тим, що побачив, тому що Мілан може небезпечно атакувати, коли з'являються вільні зони, тому ми правильно зробили, що не залишали їх. Подивимося, як складатиметься ситуація і які характеристики наших наступних суперників. У нас у складі є варіанти для замін", — сказав Мотта.