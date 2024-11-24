Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 23 листопада 2024 року.
Мілан — Ювентус, getty images
24 листопада 2024, 14:44
У рамках 13-го туру італійської Серії А Мілан на власному полі зіграв унічию з туринським Ювентусом.
Моментів у цьому протистоянні було небагато, що й логічним чином відобразилося на підсумковому рахунку на табло — 0:0.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Ювентус у рамках 13-го туру італійської Серії А-2024/25:
Мілан — Ювентус 0:0
Мілан: Меньян — Роял (Калабрія, 84), Габбія (Павлович, 84), Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса (Чуквезе, 84), Лофтус-Чік (Пулішич, 70), Леау — Мората.
Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Даніло, 90+1), Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз (Мбангула, 90+1), Копмейнерс, Консейсан (Веа, 80) — Маккенні (Фаджолі, 80).
Попередження: Леау, Роял, Фофана — Гатті, Локателлі.