Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 23 листопада 2024 року.

У рамках 13-го туру італійської Серії А Мілан на власному полі зіграв унічию з туринським Ювентусом.

Моментів у цьому протистоянні було небагато, що й логічним чином відобразилося на підсумковому рахунку на табло — 0:0.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Ювентус у рамках 13-го туру італійської Серії А-2024/25:

Мілан — Ювентус 0:0

Мілан: Меньян — Роял (Калабрія, 84), Габбія (Павлович, 84), Тіав, Ернандес — Фофана, Рейндерс — Муса (Чуквезе, 84), Лофтус-Чік (Пулішич, 70), Леау — Мората.

Ювентус: Ді Грегоріо — Савона (Даніло, 90+1), Гатті, Калулу, Камб'язо — Локателлі, Тюрам — Їлдиз (Мбангула, 90+1), Копмейнерс, Консейсан (Веа, 80) — Маккенні (Фаджолі, 80).

Попередження: Леау, Роял, Фофана — Гатті, Локателлі.