Український нападник отримав місце на полі в першому матчі під керівництвом Клаудіо Раньєрі.
Артем Довбик, getty images
24 листопада 2024, 18:18
В матчі 13 туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Рома зіграє на виїзді проти Наполі. В стартовому складі римлян з'явиться український нападник Артем Довбик.
Відзначимо, що в цьому сезоні Артем Довбик відзначився чотирма голами та асистом в 11 матчах чемпіонату Італії.
Нагадаємо, початок матчу заплановано на 19:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.