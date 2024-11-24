Італія

Український нападник отримав місце на полі в першому матчі під керівництвом Клаудіо Раньєрі.

В матчі 13 туру елітного дивізіону чемпіонату Італії Рома зіграє на виїзді проти Наполі. В стартовому складі римлян з'явиться український нападник Артем Довбик.

Відзначимо, що в цьому сезоні Артем Довбик відзначився чотирма голами та асистом в 11 матчах чемпіонату Італії.

Нагадаємо, початок матчу заплановано на 19:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.