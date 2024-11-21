Ліга націй

Цікаве твердження італійських ЗМІ.

Нападник Роми Артем Довбик не з'явився у стартовому складі збірної України проти Албанії (2:1) у матчі Ліги націй за спільною згодою з тренерським штабом Роми. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, тренерський штаб "вовків" на чолі з Клаудіо Раньєрі попросив Сергія Реброва не випускати 27-річного українця в основному складі, щоб він отримав додатковий відпочинок через дискомфорт у коліні.

У матчі проти албанців Довбик з'явився на полі на 76 хвилині, замінивши Романа Яремчука, який відзначився голом.

Також зазначимо, що через ушкодження у минулих матчах збірної не зміг взяти участь ще один форвард "синьо-жовтих" Владислав Ванат із київського Динамо.

Італійська газета додає, що Довбик має бути готовим зіграти проти Наполі у Серії А. Матч із "неаполітанцями" відбудеться у неділю, 24 листопада.

Цього сезону Довбик провів 15 матчів, у яких забив шість голів та віддав один асист.