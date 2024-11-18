Ліга націй

Україна спробує виправити ситуацію в останньому турі.

Нападник збірної України Артем Довбик висловився напередодні матчу 6-го туру групового етапу Ліги націй проти збірної Албанії.

"Нам потрібна тільки перемога, я так розумію, щоб посісти друге місце, щоб потрапити в Лігу А. Намагатимемося виграти, але ми розуміємо, що кожна гра на виїзді – це нелегко.

Тому потрібно всім зараз, найголовніше, відновитися і бути готовими, тому що зараз всі команди намагаються грати в футбол, і немає зараз команд, які ти можеш на одній нозі обіграти. Потрібно бути стовідсотково готовим", – зазначив Довбик в коментарі Взбірна.

Матч Албанія — Україна відбудеться 19 листопада, початок о 21:45. Онлайн-трансляція зустрічі доступна на Football.ua.