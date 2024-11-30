Італія

"Імператор" знову може зайти на престол.

Колишній італійський нападник Франческо Тотті після завершення професійної кар’єри футболіста обіймав посаду бізнес-менеджера в Ромі, проте з 2019 року не пов’язаний із жодною клубною діяльністю.

Однак останнім часом 48-річний ексвиконавець надає чимало висловлювань із приводу ситуації у таборі "вовків", тож під час останнього інтерв’ю журналісти запитали його про те, чи не має він наміру повернутись до клубу.

"Тренер Раньєрі — як батько для футболістів. Ми всі знаємо, у повагу цей фахівець має в світі. Окрім того, що він римлянин і романіст, він передає багато позитивних речей.

Я думаю, що ми поступово відновимось. Учора ми зіграли хорошу гру в Лондоні. Я думаю, що клуб може знову стати тією самою великою Ромою.

Моє повернення до Роми? Я збираюсь поговорити з Раньєрі з цього приводу, тож я не виключаю цього. Він буде тренером Роми в наступному році, так що у нього буде право голосу і він буде знати, кому дзвонити.

Чи говорили ми вже? Ще ні. Подивимось, оцінимо всі варіанти, у нас ще є час", — заявив колишній італійський футболіст.

Нагадаємо, що ще навесні цього року Тотті дотримувався протилежних поглядів на це питання.