Італія

Результат матчу Серії А.

У 14-му турі Серії А Комо зустрічався з Монцою на стадіоні "Стадіо Джузеппе Сінігалья".

Наприкінці першого тайму Енгельгардт вивів господарів вперед. Проте вже після перерви Капрарі зрівняв рахунок на табло, який не змінився до фінального свистка.

Комо — Монца 1:1

Голи: Енгельгардт, 36 - Капрарі, 53 (пен)

Комо: Рейна — ван дер Бремпт (Йовіне, 68), Гольданіга, Кемпф, Морено (Сала, 83) — Енгельгардт, Да Кунья — Стрефецца (Габріеллоні, 88), Пас, Фадера (Белотті, 69) — Кутроне (Верді, 69)

Монца: Тураті — Кальдірола (Д'Амброзіо, 81), Марі, Карбоні — Перейра (Бірінделлі, 68), Бондо, Б'янко, Кір'якопулос — Мота (Мальдіні, 46), Капрарі (Валоті, 81) — Джурич

Попередження: Пас, Сала, Йовіне