Іспанія

Несподівана поразка лідера чемпіонату.

В 15-му турі Ла Ліги Барселона приймала одного з аутсайдерів Ла Ліги Лас-Пальмас.

Все не по плану Барси пішло на початку другого тайму, коли команда пропустила від Раміреса. Згодом Рафінья відновив паритет, але через 5 хвилин Сілва знову вивів гостей вперед. Більше голів команди не забивали.

Барса втратила очки в третьому матчі поспіль, і по втраченим очкам її випереджає Реал. Лас-Пальмас піднявся на 15 місце.

Барселона — Лас-Пальмас 1:2

Голи: Діас, 62 - Рамірес, 49 Сілва, 67

Барселона: Пенья — Кунде (Форт Гарсія, 57), Кубарсі (Віктор, 90), Мартін, Бальде (Мартін, 26) — Гаві (Торре, 57), Педрі — Діас, Торре (Ямал, 46), Лопес (де Йонг, 57) — Левандовські

Лас-Пальмас: Сіллессен — Віті (Гонсалес Эступиньян, 83), Суарес, Маккенна, Мармоль (Макберні, 90) — Муньос Хіменес, Кампанья (Лойодіс, 69) — Рамірес (Марвін, 73), Родрігес (Рамірес, 83), Молейро — Сілва (Мата, 73)