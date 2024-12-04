Італія

Впевнена домашня перемога підопічних Паулу Фонсеки.

Мілан у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25 приймав Сассуоло на Стадіо Джузеппе Меацца.

Господарі поля ще протягом першої половини першого тайму сформували перевагу аж у чотири голи. Результативними ударами відзначилися Чуквезе (дубль), Рейндерс і Леау. В другому таймі Калабрія збільшив перевагу "россонері" до п'яти м'ячів, після чого команди обмінялися голами Мулатьєрі та Абрагама. У чвертьфіналі турніру команді Паулу Фонсеки протистоятиме переможець пари Рома — Сампдорія.

Мілан — Сассуоло 6:1

Голи: Чуквезе, 12, 21, Рейндерс, 17, Леау, 23, Калабрія, 56, Абрагам, 62 — Мулатьєрі, 59

Мілан: Спортьєлло (Торріані, 46) — Калабрія, Томорі, Павлович, Терраччано — Фофана (Муса, 46), Рейндерс (Бартезагі, 65) — Чуквезе, Лофтус-Чік (Пулішич, 46), Леау (Окафор, 46) — Абрагам

Сассуоло: Саталіно — Пас (Міранда, 46), Оденталь, Мухаремович, П'єраньйоло (Міссорі, 67) — Янноні, Обіанг, Каліджара (Торстведт, 67) — Вольпато, Мулатьєрі (Кумі, 82), Антіст (Толян, 82)

Попередження: Терраччано — Пас, Оденталь