Італія

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Кубка Італії, що відбувся 3 грудня 2024 року.

У рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Мілан у домашньому поєдинку розгромив Сассуоло.

На команду Паулу Фонсеки цього разу очікувала легка прогулянка — чотири голи "нероверді" отримали вже до перерви, тож у другому таймі особливої боротьби вже не було.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Сассуоло у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25:

Мілан — Сассуоло 6:1

Голи: Чуквезе, 12, 21, Рейндерс, 17, Леау, 23, Калабрія, 56, Абрагам, 62 — Мулатьєрі, 59

Мілан: Спортьєлло (Торріані, 46) — Калабрія, Томорі, Павлович, Терраччано — Фофана (Муса, 46), Рейндерс (Бартезагі, 65) — Чуквезе, Лофтус-Чік (Пулішич, 46), Леау (Окафор, 46) — Абрагам

Сассуоло: Саталіно — Пас (Міранда, 46), Оденталь, Мухаремович, П'єраньйоло (Міссорі, 67) — Янноні, Обіанг, Каліджара (Торстведт, 67) — Вольпато, Мулатьєрі (Кумі, 82), Антіст (Толян, 82)

Попередження: Терраччано — Пас, Оденталь