Італія

Італійський хавбек оцінюється туринцями в 25 мільйонів євро.

Центральний півзахисник туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі незабаром може змінити клубну прописку.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "старої синьйори" відкрите до продажу 23-річного італійця на постійній основі.

За інформацією джерела, Ювентус хоче заробити на трансфері Фаджолі 25 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що кілька клубів АПЛ зробили запити туринцям щодо Ніколо Фаджолі.