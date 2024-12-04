Італійський хавбек оцінюється туринцями в 25 мільйонів євро.
Ніколо Фаджолі, Getty Images
04 грудня 2024, 12:52
Центральний півзахисник туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі незабаром може змінити клубну прописку.
Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, керівництво "старої синьйори" відкрите до продажу 23-річного італійця на постійній основі.
За інформацією джерела, Ювентус хоче заробити на трансфері Фаджолі 25 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що кілька клубів АПЛ зробили запити туринцям щодо Ніколо Фаджолі.