Італія

Керманич Мілана прокоментував поразку від Аталанти.

Мілан напередодні в гостьовому матчі п’ятнадцятого туру італійської Серії A поступився бергамаській Аталанті на полі суперників.

Аталанта — Мілан 2:1 Відео голів та огляд матчу Серії А

Після завершення гри головний тренер "россонері" Паулу Фонсека прокоментував побачене на полі.

"Ми добре провели перший тайм, але потім ми занадто розосередились і не змогли знайти Рафу та Морату. На жаль, саме тоді гра змінилась. У другому таймі нам потрібно було грати краще, але ми опустилися занадто глибоко.

Лофтус-Чік добре вийшов на заміну, але проблема полягає не в його відсутності з перших хвилин. Ми повинні бути ідеальними у всьому заради перемоги, але ми занадто часто втрачали м'яч.

Суддівство? Я довго мовчав із цього приводу. Я розумію, що робота арбітра важка, але Мілан заслуговує на більшу повагу. Цей арбітр не виявив поваги. Перший гол був зарахований з фолом — це неповага до нас", — заявив португальський фахівець.

У наступному турі Мілан прийматиме генуезький Дженоа.