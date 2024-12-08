Італія

Хоча б лідер команди допоможе в наступній грі Ліги чемпіонів УЄФА.

У шістнадцятому турі іспанської Ла Ліги мадридський Реал здобув упевнену перемогу над каталонською Жироною на полі суперників.

Жирона — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Утім завершити це протистояння без наслідків для свого здоров’я зуміли геть не всі футболісти Карло Анчелотті.

На 61 хвилині півзахисника "бланкос" Джуда Беллінгема, на рахунку якого до цього був гол та гольовий пас, замінили на Дані Себальйоса.

При цьому 21-річний виконавець мав певне пошкодження, що визначення характеру якого залишалось лише дочекатись на остаточний вердикт лікарів.

Проте під час прес-конференції після матчу головний тренер "королівського" клубу Карло Анчелотті заспокоїв усіх присутніх:

"Джуд Беллінгем у порядку. Він зможе зіграти проти Атланти, нічого серйозного з ним не сталось", — заявив італійський фахівець.

Беллінгем у цьому сезоні забив п’ять голів та віддав п’ять гольових передач за 17 матчів.