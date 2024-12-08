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Керманич Лівого Берега дав свій коментар після матчу чемпіонату України.

Головний тренер Лівого Берега Віталій Первак висловився щодо перемоги над ЛНЗ у 16-му турі чемпіонату України-2024/25.

Лівий Берег — ЛНЗ 3:1 Відео голів та огляд матчу 07.12.2024

Вчора "лелеки" перервали свою 10-матчеву серію без перемог в УПЛ.

"Ми всі дуже довго очікували цю перемогу. Хлопці, та весь тренерський штаб багато працювали, багато терпіли та страждали задля її здобуття. Але ми щасливі, ми обіграли дуже серйозного суперника. Це була заключна гра на нашій домашній арені в цьому році, тож хотіли зробити подарунок нашим керівникам і вболівальникам.

Найважливіше те, що ми проявили характер. А три забитих м'ячі, то приємний бонус. Ми не збавляли обертів протягом двох таймів, адже нам нічого було втрачати. Команда була заряджена на боротьбу, хлопці були готові до гри, як фізично, так і психологічно. Хотів би похвалити своїх гравців за те, що протягом матчу грали через не можу, дотерпіли до кінця та проявили характер.

Під час матчу було видно, що ігрова дисципліна сьогодні була на рівні. В кінці матчу вирішили перебудуватися в гру з трьома центральними захисниками. Сіднней міг бігти куди завгодно, адже в нього була підстраховка ззаду. Ми вже давно своїм гравцям говоримо, що воротарі завжди відкривають ближній кут. У ворота сьогодні залітало не все, але все одно приємно, що забили три м'ячі та найголовніше те, що виграли матч. У хлопців починає з'являтися впевненість, так, можливо трохи запізно, але все одно вона є і це радує", — цитує Первака офіційний сайт клубу.

Зазначимо, що в наступному, 17-му турі чемпіонату України Лівий Берег гостюватиме у Ворскли.