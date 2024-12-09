Італія

"Орли" здобули надважливу виїзну перемогу.

Головний тренер римського Лаціо Марко Бароні прокоментував перемогу над Наполі (1:0) в рамках 15-го туру італійської Серії А. Його слова наводить сайт журналіста Альфредо Педулли.

"Такі матчі підвищують наш рівень, але перше завдання — довести собі, що ми можемо досягти успіху. Ми хочемо домогтися цього за допомогою нашої гри, тому що ця команда може грати у якісний футбол. Ми грали проти Наполі дуже добре, за винятком перших 15 хвилин другого тайму.

Наша мета — поліпшити нашу роботу та вигравати матчі за рахунок нашої гри, яка приносить нам внутрішню радість. Це матчі, які нас покращують. Я знаю, що ми сильна команда, але також і те, що ми завжди повинні зберігати відданість роботі. Підніматися вгору — важка робота, але щоб спуститися, потрібно зовсім небагато часу. Я добре знаю чемпіонат, в подальшому нам доведеться зіграти багато важких матчів", — заявив Бароні.

Раніше Антоніо Конте висловився про гру з Лаціо.