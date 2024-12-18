Італія

Третє за сезон-2024/25 пошкодження в американця.

Правий вінгер Ювентуса Тімоті Веа зазнав пошкодження в поєдинку з Кальярі в 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25, передає офіційний сайт туринського клубу.

Ювентус — Кальярі 4:0 Відео голів та огляд матчу 17.12.2024

Обстеженням у 24-річного американця було виявлено незначну травму правого підколінного сухожилля. Очікується, що гравець не зможе допомогти своїй команді протягом найближчих двох тижнів.

Джерела видання The Athletic в Ювентусі висловили сподівання, що Веа повернеться до півфінального поєдинку Суперкубка Італії з Міланом (3 січня). Так, він пропустить тільки виїзний матч проти Монци (22 грудня) та домашній проти Фіорентини (29 грудня) в Серії А.

У поєдинку з Кальярі Тімоті вийшов на поле на 81-й хвилині та встиг відзначитися гольовою передачею. Зараз на рахунку американця чотири голи та чотири асисти у 18 матчах всіх турнірів поточної кампанії. Через дві окремі травми в сезоні-2024/25 він уже пропустив п'ять поєдинків за участі "б'янконері".

Нагадаємо, завдяки перемозі над Кальярі колектив Тіаго Мотти дістався чвертьфіналу Кубка Італії, де йому протистоятиме Емполі.