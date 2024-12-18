Італія

"Нерадзуррі" хочуть зберегти італійського захисника.

Лівий захисник міланського Інтера Федеріко Дімарко найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" готово розпочати з 27-річним італійцем переговори щодо нового контракту.

Поточна угода Дімарко з Інтером спливає влітку 2027 року.

У цьому сезоні італійський фулбек провів за міланський клуб 18 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 5 асистів.