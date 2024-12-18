"Нерадзуррі" хочуть зберегти італійського захисника.
Федеріко Дімарко, Getty Images
18 грудня 2024, 18:39
Лівий захисник міланського Інтера Федеріко Дімарко найближчим часом може пов'язати майбутнє зі своїм поточним клубом. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво "нерадзуррі" готово розпочати з 27-річним італійцем переговори щодо нового контракту.
Поточна угода Дімарко з Інтером спливає влітку 2027 року.
У цьому сезоні італійський фулбек провів за міланський клуб 18 матчів, в яких він забив 3 голи та віддав 5 асистів.