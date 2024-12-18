Італія

Контракт аргентинця закінчується влітку 2025 року.

Нападник Роми Пауло Дібала потрапив у сферу інтересів турецького Галатасарая. Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.

За інформацією джерела, керівництво турецького гранду хотіло підписати 31-річного аргентинця ще два роки тому.

Наразі Галатасарай повертається до варіанту з Дібалою через травму Мауро Ікарді, який вибув до кінця сезону.

При цьому агент Дібали вже побував у Стамбулі, де відбулася зустріч із представниками Галатасараю, який готовий викласти близько десяти мільйонів євро.

Сам Дібала не надто горить бажанням залишати Рому у січні, тільки якщо "вовки" не вирішать його продати. Контракт Дібали закінчується влітку 2025 року і поки що обговорень нової угоди не було.

У нинішньому сезоні Дібала провів 18 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист.