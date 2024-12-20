Італія

Єдиний гол Тіджані Рейндерса приніс до активу "россонері" три очки.

У рамках 17 туру італійської Серії А Мілан вирушив у гості до Верони, де здобув мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Автором єдиного гола в цьому протистоянні став Тіджані Рейндерс, який відзначився на 56 хвилині та приніс три очки до активу "россонері".

Верона — Мілан 0:1

Гол: Рейндерс, 56

Верона: Монтіпо — Давідович, Коппола, Гіларді — Чачуа, Белаян, Дуда, Лазович (Москера, 73) — Кастанос (Сердар, 60), Суслов — Сарр (Роша Лівраменто, 46)

Мілан: Меньян — Роял (Томорі, 89), Габбія, Тіав, Хіменес — Фофана, Терраччано — Чуквезе (Калабрія, 70), Рейндерс, Леау (Ернандес, 32) — Абрагам

Попередження: Давідович — Роял