Бразилець має три варіанти в Ла Лізі.
Артур, Getty Images
21 грудня 2024, 16:21
Півзахисник туринського Ювентуса Артур отримав пропозицію від грецького Олімпіакосу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, керівництво грецького клубу зробило пропозицію 28-річному бразильцю, проте він дав зрозуміти, що хоче перейти до іспанської Ла Ліги.
При цьому зазначається, що футболіст має три пропозиції з Іспанії — від Жирони, Бетіса та Валенсії.
Артур має контракт зі "старою синьйорою" до літа 2026 року, але Ювентус готовий відпустити його безкоштовною цієї зими.
Нинішнього сезону Артур на полі не з'являвся.