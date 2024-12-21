Італія

Бразилець має три варіанти в Ла Лізі.

Півзахисник туринського Ювентуса Артур отримав пропозицію від грецького Олімпіакосу. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво грецького клубу зробило пропозицію 28-річному бразильцю, проте він дав зрозуміти, що хоче перейти до іспанської Ла Ліги.

При цьому зазначається, що футболіст має три пропозиції з Іспанії — від Жирони, Бетіса та Валенсії.

Артур має контракт зі "старою синьйорою" до літа 2026 року, але Ювентус готовий відпустити його безкоштовною цієї зими.

Нинішнього сезону Артур на полі не з'являвся.