Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, що відбувся 21 грудня 2024 року.
Дженоа - Наполі, Getty Images
21 грудня 2024, 21:55
У матчі 17 туру італійської Серії А Наполі в гостях обіграв Дженоа (2:1).
Перемогу команді Антоніо Конте принесли забиті м'ячі у виконанні Замбо-Ангісси та Ррахмані. "Грифони" змогли відповісти лише єдиним голом у виконанні Пінамонті.
Завдяки цій перемозі Наполі тимчасово повернув собі перше місце у Серії А, а Дженоа продовжує займати 14 місце.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верона — Мілан у рамках 17-го туру італійської Серії А-2024/25:
Дженоа — Наполі 1:2
Голи: Пінамонті, 51 - Замбо-Ангісса, 15, Ррахмані, 23.
Дженоа: Леалі — Сабеллі (Нортон-Каффі, 79), Бані, Васкес, Мартін — Дзанолі, Пінамонті, Олівейра (Екубан, 71) — Френдруп, Бадель (Торсбю, 71), Міретті (Балотеллі, 84).
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Жезус, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Мактоміней — Політано (Спінаццола, 87), Лукаку (Сімеоне, 73), Нерес (Кварацхелія, 73).
Попередження: Сабеллі, Френдруп — Жезус.