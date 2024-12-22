Італія

Представник футболіста розповів трансферну історію свого клієнта.

Італійський півзахисник Фіорентини Едоардо Бове нещодавно потрапив на передовиці світових нових, однак через геть не найкращих причин — у матчі проти міланського Інтера в 22-річного футболіста перестало битись серце.

Після цього гравцю довелось погодитись на встановлення дефібрилятора для підтримки нормального стану здоров’я, і наразі він очікує на завершення процесу відновлення в пошуках продовження професійної кар’єри.

Тим часом права на нього належать Ромі, тоді як у складі "лілій" Бове перебуває на умовах оренди.

Агент Едоардо, Дієго Тавано, у своєму останньому інтерв’ю розповів про стан здоров'я свого клієнта, його минуле, а також про його майбутнє.

"Уболівальники Роми любили його беззастережно навіть після того, як він змінив кольори. Звичайно, він не хотів іти, він хотів стати легендою для "джаллороссі".

Пам’ятаю, як він звільним свою шафку на базі, і плакав, поки йшов на вокзал, щоб сісти на поїзд до Флоренції.

Із іншого боку, ми знали, що вибір був правильним, тому що Едо завжди вважав Флоренцію містом, сповненим пристрасті.

Це було особливе літо. Маючи чудові стосунки з Де Россі, ми завжди розмовляли. Не випадково, що я намагався привезти Баде із Севільї: на той час він був першим вибором Даніеле.

Він сказав мені, що Бове може залишитись, але у нього буде велика конкуренція. Я сказав йому, що це має бути сезон становлення, важливо грати стабільно. Після цього почався сильний тиск з боку колишнього генерального директора, щоб витіснити його з клубу.

Кульмінація настала 30 серпня, коли Сулуку хотіла змусити мене погодитись на трансфер у Ноттінгем Форест за 8 мільйонів євро.

Ми тоді добряче посварились, але зрештою я заспокоїв її. Я знайшов рішення, більш приємне для всіх, яке дозволило б клубу заробляти більше. Таким рішенням для нас була тільки Фіорентина. Де Россі, однак, завжди радив клубу дати Едо можливість повернутись.

Пізіллі? Нікколо може бути ще одним лідером Роми. Але Едо має іншу глибину думки, і багато хлопців брали його за приклад також і з людської точки зору", — заявив представник футболіста.

Бове в цьому сезоні встиг зіграти 14 матчів, забив один гол та віддав чотири гольові передачі.