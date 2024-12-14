Італія

Футболіст більше не зможе виступати за Фіорентину та інші італійські клуби.

Сьогодні, 14 грудня, півзахисника Фіорентини Едоардо Бове було виписано з лікарні. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, 22-річному італійцю успішно встановили підшкірний дефібрилятор, який він може зняти, якщо захоче в майбутньому.

Таким чином, поки дефібрилятор встановлений на тілі Бове, він не зможе виступати за Фіорентину та інші італійські клуби через закони країни, що змусить його шукати інші варіанти продовження кар'єри.

Нагадаємо, Бове знепритомнів у матчі проти Інтера, який проходив 1 грудня.

У нинішньому сезоні Бове провів 15 матчів, у яких забив один гол та віддав три асисти. Його контракт належить Ромі, де виступає українець Артем Довбик.

Додамо, що сьогодні у матчі УПЛ стався неприємний інцидент, під час якого гравець ЛНЗ знепритомнів на полі.