Мінімальна перемога команди Ді Франческо.
Венеція, gettyimages
22 грудня 2024, 18:12
У 17-му турі Серії А Венеція приймала Кальярі. Матч відбувся на "Стадіо П'єрлуїджі Пенцо".
Дзампано і Шверко гарантував перемогу господарям. Гол Паволетті наприкінці зустрічі не вирішив долю матчу. Поразка Кальярі 1:2.
Венеція набирає 13 очок і впритул наближається до Кальярі, яке посідає 18-те місце в турнірній таблиці Серії А.
Венеція - Кальярі 2:1
Голи: Дзампано, 39, Шверко, 68 - Паволетті, 76
Венеція: Станкович — Альтаре, Ідзес, Шверко — Дзампано (Шінгтьєнн, 90), -, Андерсен (Чрнігой, 70), Еллертссон — Орістаніо (Єбоа, 84), Бузіо (Стейн Б'яркасон, 90) — Пох'янпало (Гютк'єр, 84)
Кальярі: Шеррі — Дзаппа, Міна (В'єтеска, 72), Луперто — Дзортеа (Марін, 65), Адопо, Макумбу, Дейола (Лападула, 53), Ауджелло — Гаетано (Фелічі, 65) — Пікколі (Паволетті, 72)
Попередження: Ідзес — В'єтеска, Паволетт