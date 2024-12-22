Італія

Тренер відзначив гру українця.

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував гру Артема Довбика в матчі з Пармою (5:0) в Серії А.

"Я задоволений як його виступом, так і його хімією з партнерами по команді. Він повинен навчитися бити у дотик, як лівою, так і правою ногою. Він не повинен боятися помилитися, адже нападник, навіть якщо він помиляється, іноді забиває голи. Я йому про це говорив.

Гра Дібали й Довбика в парі? Я переконаний, що ще не всі ще готові на 100%, бо з різних причин ніколи не мали змоги тренуватися у повну силу. Однак вони покращують свої кондиції та більше шукають один одного на полі.

Решта команди також краще знайомиться з Артемом, і мені було приємно бачити, що всі намагалися віддати йому м'яч для того, щоб він міг забити. Це означає, що команда у гарному стані", — сказав Раньєрі.