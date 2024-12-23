Італія

Тренер розповів про дух переможців.

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував перемогу над Емполі (3:2) в матчі Серії А.

"Там багато команд, які тісняться один за одним, і це робить цю кампанію дуже захоплюючою. Зараз ми очолюємо таблицю на Різдво, це надзвичайний результат. Ми сподіваємося, що 2025 рік буде таким же чудовим, як і 2024 рік, але ми повинні зберегти цей настрій.

Я думаю, що перемога над Емполі далась завдяки нашій енергії та командному духу. Навіть коли у нас не найкращий день, ми до останньої хвилини віримо, що зможемо перемогти. Цей менталітет має велике значення, ми ніколи не здаємося", — запевнив Гасперіні.