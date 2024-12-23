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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (16.12.2024 — 22.12.2024).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги!

Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 НЕЙМАР ПОВІДОМИВ ГРАВЦЯМ АЛЬ-ХІЛЯЛЯ, ЩО ВЛІТКУ ПЕРЕЙДЕ В ІНТЕР МАЯМІ (SKY SPORTS).

🗣 Навіщо Неймару ІГРОВИЙ номер?

📰 МИХАЙЛО МУДРИК ЗДАВ ПОЗИТИВНИЙ ДОПІНГ-ТЕСТ, ЙОМУ ЗАГРОЖУЄ ТРИВАЛА ДИСКВАЛІФІКАЦІЯ.

🗣 Звісно, нашому співвітчизнику зараз дуже потрібна підтримка, але проігнорувати ваші перли на тлі цієї новини про допінг ми не могли...

🗣 А це вже мова фактів!

📰 АНДРІЙ ЛУНІН — У ТОП-10 НАЙКРАЩИХ ВОРОТАРІВ 2024 РОКУ ЗА ВЕРСІЄЮ IFFHS.

🗣 Просто майже вся основна лінія оборони Реала також зараз на поле не виходить.

📰 МАТІАС ПОГБА ЗАСУДЖЕНИЙ ДО ТРЬОХ РОКІВ УВ'ЯЗНЕННЯ ЗА УЧАСТЬ У ВИКРАДЕННІ СВОГО ЗІРКОВОГО БРАТА ПОЛЯ (L'ÉQUIPE).

🗣 У босів Манчестер Юнайтед із цим також проблеми були.

📰 ПСЖ ХОЧЕ ПІДПИСАТИ ІЛЛЮ ЗАБАРНОГО, — ПОВІДОМЛЯЄ L'EQUIPE.

🗣 Це єдиний випадок, коли Заба може перекваліфікуватися з захисника в нападника.

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МАНЧЕСТЕР СІТІ ПЕП ГВАРДІОЛА ПОДІЛИВСЯ ЕМОЦІЯМИ ЩОДО СИСТЕМАТИЧНИХ НЕВДАЛИХ РЕЗУЛЬТАТІВ СВОЄЇ КОМАНДИ: "ЯКЩО ТИ ШІСТЬ РАЗІВ УПАВ, ПОТРІБНО СІМ РАЗІВ ПІДНЯТИСЯ".

📰 І ЩЕ ТРОШКИ ЦИТАТ ВІД ПЕПА: "МАНЧЕСТЕР СІТІ НЕ БОРЕТЬСЯ ЗА ТРОФЕЇ ЦЬОГО СЕЗОНУ — У НАС НЕМАЄ ДЛЯ ЦЬОГО ГРАВЦІВ".

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ТОТТЕНГЕМА АНЖЕ ПОСТЕКОГЛУ ПРОКОМЕНТУВАВ ПЕРЕМОГУ СВОЄЇ КОМАНДИ У МАТЧІ 1/4 ФІНАЛУ КУБКУ АНГЛІЙСЬКОЇ ЛІГИ ПРОТИ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД (4:3): "МЕНІ СПОДОБАЛАСЯ ГРА. А ВИ ХІБА НЕ ПОВЕСЕЛИЛИСЬ?"

📰 ОЛЕКСАНДР УСИК ВДРУГЕ ПЕРЕМІГ ТАЙСОНА Ф'ЮРІ І ЗАЛИШИВСЯ ЧЕМПІОНОМ СВІТУ У НАДВАЖКІЙ ВАЗІ.