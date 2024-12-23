Німеччина

Тренер висловився про перемогу в матчі чемпіонату.

Головний тренер Боруссії Дортмунд Нурі Шахін прокоментував звитягу над Вольфсбургом в матчі Бундесліги — 3:1.

"У першому таймі ми грали добре, а ось у другому збавили оберти. Повертати суперника у гру було зовсім необов'язково. Думаю, що ми перемогли заслужено завдяки тому, що домінували в першому таймі.

Нам настав час навчитися бути стабільними. Ми трохи поліпшили справи у таблиці", – сказав Шахін.

Звіт про матч читайте на Football.ua.