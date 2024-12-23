Італія

Команда Сімеоне Індзагі продовжує боротьбу з лідерами Серії А.

У матчі 17 туру італійської Серії А міланський Інтер на своєму полі обіграв Комо з рахунком 2:0.

Рахунок у матчі було відкрито на старті другого тайму, коли Карлос Аугусто скористався передачею Хакана Чалханоглу. Потім у компенсований час перевагу "нерадзуррі" подвоїв Маркус Тюрам.

Після 16 ігор Інтер набрав 37 очок і посідає третє місце у Серії А, відстаючи від Аталанти на три бали, а між ними Наполі – 38 пунктів. Комо має 15 очок і 16 місце.

Інтер — Комо 2:0

Голи: Аугусто, 48, Тюрам, 90+2.

Інтер: Зоммер — Бастоні, Біссек (де Врей, 74), Аугусто — Думфріс — Барелла (Зелінські, 74), Мхітарян (Фраттезі, 89), Дімарко (Б'юкенен, 80), Чалханоглу — Тюрам, Мартінес (Таремі, 90).

Комо: Рейна — ван дер Бремпт, Гольданіга, Кемпф (Барба, 75), Роберто (Лассін Коне, 66) — Доссена, Да Кунья — Стрефецца (Кутроне, 66), Пас, Фадера (Черрі, 88) — Белотті (Маццітеллі, 75).

Попередження: Біссек, Тюрам — Кунья, Маццітеллі.