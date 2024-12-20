Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Італії, що відбувся 19 грудня 2024 року.
Інтер — Удінезе, Getty Images
20 грудня 2024, 08:46
Міланський Інтер у матчі 1/8 фіналу Кубку Італії розібрався з Удінезе (2:0).
Команда Сімоне Індзагі відкрила рахунок у матчі на 30 хвилині зусиллями Арнаутовича, а потім у компенсований час результативним ударом відзначився Асллані.
Таким чином Інтер вийшов у чвертьфінал, де зіграє проти Лаціо, який пройшов Наполі.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Удінезе у рамках 1/8 фіналу Кубка Італії-2024/25:
Інтер — Удінезе 2:0
Голи: Арнаутович, 30, Асллані, 45+2.
Інтер: Х. Мартінес — Дарміан (Айду, 88), Біссек, Бастоні (Думфріс, 63) — Б'юкенен (Паласіос, 74), Фраттезі, Асллані (Чалханоглу, 63), Зелінські, Аугусто — Арнаутович (Л. Мартінес, 62), Таремі.
Удінезе: П’яна — Кабаселе, Бійол (Абанква, 46), Туре — Модесто, Атта (Земура, 75), Карлстрем, Еккеленкамп (Бреннер, 70), Камара — Лукка (Пісарро, 75), Санчес (Браво, 46).
Попередження: Асллані.