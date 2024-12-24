Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Серії A, що відбувся 23 грудня 2024 року.

У поєдинку 17 туру італійської Серії А міланський Інтер здобув перемогу над Комо (2:0).

Команда Сімоне Індзагі відкрила рахунок у матчі на початку другого тайму зусиллям Аугусто, а потім під завісу зустрічі голом відзначився Тюрам.

Таким чином, Інтер продовжує гонитву за лідерами Серії А, набравши 37 очок після 16 ігор, тоді як Аталанта має 40 балів після 17 матчів. Комо має 15 очок і 16 позицію.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Інтер — Комо у рамках 17 туру італійської Серії A-2024/25:

Інтер — Комо 2:0

Голи: Аугусто, 48, Тюрам, 90+2.

Інтер: Зоммер — Бастоні, Біссек (де Врей, 74), Аугусто — Думфріс — Барелла (Зелінські, 74), Мхітарян (Фраттезі, 89), Дімарко (Б'юкенен, 80), Чалханоглу — Тюрам, Мартінес (Таремі, 90).

Комо: Рейна — ван дер Бремпт, Гольданіга, Кемпф (Барба, 75), Роберто (Лассін Коне, 66) — Доссена, Да Кунья — Стрефецца (Кутроне, 66), Пас, Фадера (Черрі, 88) — Белотті (Маццітеллі, 75).

Попередження: Біссек, Тюрам — Кунья, Маццітеллі.