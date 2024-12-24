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У 2024 році збірна Іспанії стала чемпіоном Європи.

Головного тренера збірної Іспанії Луїса де ла Фуенте визнано найкращим тренером національних команд у 2024 році за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики IFFHS.

63-річний іспанець набрав 274 очки, випередивши в опитуванні наставника збірної Аргентини Ліонеля Скалоні (148) та Дідьє Дешама (35), який очолює Францію.

Крім них у топ-10 потрапили Гарет Саутгейт (Англія), Емерсон Фае (Кот-д'Івуар), Юліан Нагельсман (Німеччина), Нестор Лоренсо (Колумбія), Вінченцо Монтелла (Туреччина), Віллі Саньоль (Грузія) та Марсело Б'єлса (Уругвай).

Нагадаємо, цього року збірна Іспанії стала переможцем чемпіонату Європи, вигравши 14 матчів із 17.