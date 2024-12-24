Англія

Арсенал втратив ще одного гравця.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета прокоментував травму вінгера Рахіма Стерлінга.

"Ми втратили Рахіма вчора, і ми не знаємо, чи надовго. Втратити двох гравців протягом 24 годин – це погано. На жаль, це не дивує мене за такої кількості матчів і такого розкладу. Він пропустить кілька тижнів. Завтра він пройде додаткове обстеження. Це коліно", — прокоментував Артета.

В поточному сезоні Стерлінг провів 11 матчів, забив 1 гол та віддав 2 гольові передачі.

Раніше стало відомо, що травмувався Букайо Сака.