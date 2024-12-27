Італія

"Россонері" не розраховують на капітана команди.

Керівництво Мілана не пропонувало капітану команди Давіде Калабрії продовжити контракт, який закінчується 30 червня 2025 року, і може продати футболіста вже в січні. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 28-річний італієць готовий піти з клубу як вільний агент наприкінці сезону. Інтерес до правого захисника вже виявили Комо, турецький Галатасарай, саудівські та катарські клуби.

Трансфермаркт оцінює гравця у 7,5 млн. євро.

Цього сезону Давіде Калабрія відіграв за Мілан десять матчів та забив один гол.