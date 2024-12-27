Даніло сказав "так" на пропозицію Наполі щодо зимового трансферу

Ювентус готовий відпустити свого капітана вже у січні 2025 року.
Даніло, Getty Images
27 грудня 2024, 23:53
Напередодні з'явилася інформація про те, що туринський Ювентус виставив на трансфер свого капітана та універсального захисника Даніло, контракт якого спливає влітку 2025 року.
Як повідомляє Sky Italia, 33-річний бразилець вже визначився зі своїм наступним клубом, погодившись на пропозицію щодо зимового трансферу, яка надійшла від Наполі.
Зазначається, що головний тренер "старої синьйори" Тіаго Мотта не розраховує на Даніло, тоді як керманич неаполітанців Антоніо Конте прагне залучити досвідченого бразильця в свою команду, наближаючись до його підписання на правах вільного агента.
У поточному сезоні Даніло провів за Ювентус 809 хвилин у 16 матчах, в яких він відзначився одним асистом.