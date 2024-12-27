Даніло сказав "так" на пропозицію Наполі щодо зимового трансферу

Італія

Ювентус готовий відпустити свого капітана вже у січні 2025 року.

Напередодні з'явилася інформація про те, що туринський Ювентус виставив на трансфер свого капітана та універсального захисника Даніло, контракт якого спливає влітку 2025 року.

Як повідомляє Sky Italia, 33-річний бразилець вже визначився зі своїм наступним клубом, погодившись на пропозицію щодо зимового трансферу, яка надійшла від Наполі.

Зазначається, що головний тренер "старої синьйори" Тіаго Мотта не розраховує на Даніло, тоді як керманич неаполітанців Антоніо Конте прагне залучити досвідченого бразильця в свою команду, наближаючись до його підписання на правах вільного агента.