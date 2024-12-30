Італія

Португалець "почувається впевнено".

Головний тренер Мілана Паулу Фонсека відреагував на чутки про швидке звільнення.

Португальця було вилучено незадовго до перерви в матчі з Ромою, який пройшов у неділю. Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Ще до фінального свистка різні авторитетні джерела повідомили про те, що поєдинок із римлянами стане для Фонсеки останнім біля керма "россонері". За наявною інформацією, його замінить Сержіу Консейсау.

"Я не розмовляв із керівництвом, почуваюся впевнено, — відповідає на запитання про ймовірне звільнення Фонсека. — Думаю, ми заслуговували на перемогу. У першому таймі в нас було багато моментів", — повідав у післяматчевому інтерв'ю нинішній наставник Мілана.

У наступному турі Мілан гратиме проти туринського Ювентуса в матчі Суперкубка Італії.