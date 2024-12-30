Італія

Керманич Роми прокоментував нічию проти Мілана.

Напередодні Рома зіграла внічию проти Мілана на полі суперників у поєдинку вісімнадцятого туру італійської Серії A.

Мілан — Рома 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри головний тренер "вовків" Клаудіо Раньєрі прокоментував виступ власної команди.

"Ми зіграли хороший матч, хоча й не були настільки чіткі та холоднокровні попереду в другому таймі, які Мілан не був у першому.

Ми припускались помилок, але це лише свідчить про якість команди, суперників. Із цим доводиться рахуватись.

Хлопці молодці. Ми потрохи стаємо командою, розуміємо, у чому полягають наші помилки, і це найголовніше. Це означає, що ми працюємо в правильному напрямку.

Дербі? Лаціо перебуває у фантастичній формі, тож буде дуже цікава гра. Проте дербі — це не просто футбольний матч, а щось більше.

Заміни під час перерви були потрібні тому, хто отримав жовту картку в першому таймі, оскільки у нас усе одно є можливість замінити п’ятьох гравців за ходом матчу. Зізнаюсь, я боявся ймовірного вилучення, зважаючи на гарячу гру, яка відбувалась до перерви. Ті, хто вийшов на поле в другому таймі, зробили свою справу.

Дібала? Він тренується безперервно, чого він, можливо, не міг робити раніше, і це робить нас щасливими. Коли Пауло перебуває в такій формі, то дійсно варто заплатити за квиток, щоб побачити його гру. Давайте триматись за нього", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі Рома проведе домашнє дербі проти Лаціо.