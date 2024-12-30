Італія

Голкіпер Роми прокоментував нічию проти Мілана.

Рома напередодні зіграла внічию проти Мілана на полі суперників у поєдинку вісімнадцятого туру італійської Серії A.

Мілан — Рома 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри воротар "вовків" Міле Свілар прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні я зробив багато сейвів, але жоден із них не був складним. Команда грала добре, і ми заслуговували на більше, аніж просто один заліковий бал.

Ви бачите, що ми ростемо і поступово граємо дедалі краще.

Звання гравця матчу? Я б з радістю обміняв цей трофей на три очки", — заявив сербський виконавець.

У наступному турі Рома проведе домашнє дербі проти Лаціо.