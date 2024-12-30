Голкіпер Роми прокоментував нічию проти Мілана.
Міле Свілар, Getty Images
30 грудня 2024, 09:46
Рома напередодні зіграла внічию проти Мілана на полі суперників у поєдинку вісімнадцятого туру італійської Серії A.
Мілан — Рома 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A
Після завершення гри воротар "вовків" Міле Свілар прокоментував виступ власної команди.
"Сьогодні я зробив багато сейвів, але жоден із них не був складним. Команда грала добре, і ми заслуговували на більше, аніж просто один заліковий бал.
Ви бачите, що ми ростемо і поступово граємо дедалі краще.
Звання гравця матчу? Я б з радістю обміняв цей трофей на три очки", — заявив сербський виконавець.
У наступному турі Рома проведе домашнє дербі проти Лаціо.