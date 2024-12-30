Ще один португальський фахівець.
Сержіу Консейсан, Getty Images
30 грудня 2024, 08:18
У домашньому поєдинку вісімнадцятого туру італійської Серії A напередодні Мілан на власному полі зіграв унічию проти Роми.
Мілан — Рома 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A
Після завершення гри стало відомо, що керівництво "россонері" сповістило головного тренера Паулу Фонсеку про рішення щодо його звільнення.
Ці слова знайшли підтвердження у відповіді самого фахівця на питання журналіста після зустрічі з керівництвом клубу.
А вже наступною новиною з цього приводу було повідомлення щодо ім’я наступного головного тренера Мілана.
Ним стане колишній тренер Браги, Віторії Гімараєш, Порту та французького Нанта Сержіу Консейсан.
50-річного португальського фахівця звільнили з посади на чолі "драконів" улітку року, що минає, після того, як він провів із командою 368 матчів за сім років праці.
Контракт буде розраховано до завершення поточної кампанії з можливістю продовження ще на один сезон.
Першим матчем нового тренера стане гра півфіналу Суперкубка Італії проти туринського Ювентуса.