Італія

Ще один португальський фахівець.

У домашньому поєдинку вісімнадцятого туру італійської Серії A напередодні Мілан на власному полі зіграв унічию проти Роми.

Мілан — Рома 1:1 Відео гола та огляд матчу Серії A

Після завершення гри стало відомо, що керівництво "россонері" сповістило головного тренера Паулу Фонсеку про рішення щодо його звільнення.

Ці слова знайшли підтвердження у відповіді самого фахівця на питання журналіста після зустрічі з керівництвом клубу.

А вже наступною новиною з цього приводу було повідомлення щодо ім’я наступного головного тренера Мілана.

Ним стане колишній тренер Браги, Віторії Гімараєш, Порту та французького Нанта Сержіу Консейсан.

50-річного португальського фахівця звільнили з посади на чолі "драконів" улітку року, що минає, після того, як він провів із командою 368 матчів за сім років праці.

Контракт буде розраховано до завершення поточної кампанії з можливістю продовження ще на один сезон.

Першим матчем нового тренера стане гра півфіналу Суперкубка Італії проти туринського Ювентуса.