Італія

Протримався лише 24 матчі.

Італійський Мілан продемонстрував невпевнений початок сезону й уже кілька разів головний тренер "россонері" Паулу Фонсека перебував на межі від звільнення.

Однак кожного разу цей процес щодо 51-річного фахівця зупинявся через "неочікувані" перемоги, як-от над Інтером у дербі в першому колі (2:1), чи над мадридським Реалом на Сантьяго Бернабеу в Лізі чемпіонів УЄФА (3:1).

Утім, остаточно відвернути цей процес не вийшло, і напередодні нічия проти Роми на власному полі у вісімнадцятому турі Серії A (1:1) стала для Фонсеки фатальною в плані його подальшої кар’єри в Мілані.

Керівництво клубу сповістило тренера щодо рішення про звільнення одразу після гри на екстреному зібранні, тоді як офіційне оголошення затрималось на декілька годин.

Тим не менше, "россонері" опублікували звернення до спільноти й подякували тренеру за роботу впродовж 24 матчів цього сезону (12 перемог, 6 нічиїх та 6 поразок).

Також відомо, на яких умовах Фонсека залишить клуб.

Окрім цього, ЗМІ повідомили й ім’я наступника Паулу на чолі Мілана.