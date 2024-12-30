Італія

Фахівець висловив повагу своєму колишньому клубу.

Колишній головний тренер Мілана Паулу Фонсека попрощався з командою після своєї відставки.

"Тренувати Мілан було честю для мене. Обіймаю всіх і дякую за повагу та підтримку.

Чи попрощався я з командою? Так, звичайно", – сказав Фонсека.

Замість Фонсеки Мілан призначив головного тренера Сержіу Консейсана. Колишній тренер Браги, Віторії Гімараєш, Порту та французького Нанта Сержіу Консейсан підписав контракт з "россонері" до літа 2026 року.