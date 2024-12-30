Італія

Ювілейна відмітка для іспанського ветерана.

В даний час відбувається матч 18 туру італійської Серії А, в якому Комо зустрічається з Лечче.

У цьому матчі на поле вийшов воротар Комо Пепе Рейна, для якого це 200 матч в італійській Серії А. На рахунку 42-річного іспанця 68 матчів на нуль за 213 пропущених м'ячів.

Найбільше матчів Рейна провів в АПЛ – 297 матчів, а в іспанській Ла Лізі – 163.

Цього сезону, до матчу з Лечче, Рейна відіграв десять поєдинків, з яких один на нуль при 13 пропущених м'ячах.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Комо — Лечче можна на Football.ua.