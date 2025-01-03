Італія

Тренер відзначив прогрес саудівського футболу.

Головний тренер Ювентуса Тіаго Мотта висловився про майбутній матч 1/2 фіналу Суперкубка Італії з Міланом.

"Ми знаходимося в ідеальному місці для роботи, зі зручністю та відмінним кліматом. Ліга у Саудівській Аравії сильно зростає.

Я не особливо стежив за тим, щоб висловити свою думку, але напрям, безумовно, правильний.

Велика честь представляти команду, яку широко підтримують у всьому світі. Це фантастичний стимул", – сказав Мотта.

Матч між Ювентусом та Міланом відбудеться 3-го січня, о 21:00 за київським часом.