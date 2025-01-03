Італія

"Нерадзуррі" вийшли у фінал Суперкубку Італії.

Головний тренер міланського Інтера Сімоне Індзагі прокоментував перемогу над Аталантою (2:0) в півфінальному матчі Суперкубку Італії. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.

"Хлопці були дуже хороші. Ми проявили себе як чудова команда в обох таймах. Інтер був зосередженим та грав технічно.

У другому таймі ми повинні були зробити рахунок 3:0, але все одно мені слід привітати хлопців. Нам треба було зняти всі питання трохи раніше, але я не можу критикувати цих хлопців. Ми провели чудову гру, і я дуже задоволений.

У матчах з Аталантою ніколи не буває легко, але гравці продемонстрували цілеспрямованість. Виходити на поле кожні 3-4 дні з перервами на переїзди непросто, але ми перевершили всі очікування.

Думфріс завжди забивав голи за Інтер і збірну Нідерландів. У нас є захисники, яким вдається проявити себе в таких ситуаціях. Лаутаро? Кілька разів після його ударів Карнезеккі робив приголомшливі сейви. Ми багато в чому залежимо від наших нападників, вони дуже важливі, незалежно від забитих м'ячів.

Чи зіграє Тюрам у фіналі? Я не можу сказати, але він сказав мені, що відчув дискомфорт у привідному м'язі, і ми негайно зробили заміну. Подивимося, чи зможе він узяти участь у фіналі в понеділок", — сказав Індзагі.